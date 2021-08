Plassac Château de Plassac Charente-Maritime, Plassac Découvrez l’histoire et les secrets d’un château du XVIIIe siècle à Plassac Château de Plassac Plassac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Venez découvrir ce château du XVIIIe siècle du Duc d’Epernon avec sa tour du Pélerin située sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses chais et sa distillerie. * Visites libres : 10h-12h / 14h-17h30. * Visites commentées : 10h-11h / 11h-12h / 15h-16h / 16h-17h. * Dégustations possible des produits.

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Nombre de places limité à 10 personnes. Port du masque obligatoire et respect des distances.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

