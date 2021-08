Niort Musée du Donjon Deux-Sèvres, Niort Découvrez l’histoire et l’architecture du donjon de Niort Musée du Donjon Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Donjon Gratuit. Sur réservation.

Vues extérieures du Donjon pour découvrir son histoire et son architecture. Musée du Donjon Rue du Guesclin, 79000 Niort Niort Centre Ville Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

