Saint-Porchaire Château de la Roche Courbon Charente-Maritime, Saint-Porchaire Découvrez l’histoire et l’architecture du château Château de la Roche Courbon Saint-Porchaire Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Porchaire

Découvrez l’histoire et l’architecture du château Château de la Roche Courbon, 18 septembre 2021, Saint-Porchaire. Découvrez l’histoire et l’architecture du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Roche Courbon 9,50 € pour un adulte et 6 € pour les enfants de 6 à 14 ans. Groupes d’une trentaine de personnes. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Partez pour une visite guidée pour la présentation historique de la Préhistoire jusqu’à nos jours de ce château, encore habité et meublé. Château de la Roche Courbon La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire Saint-Porchaire Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Porchaire Autres Lieu Château de la Roche Courbon Adresse La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire Ville Saint-Porchaire lieuville Château de la Roche Courbon Saint-Porchaire