Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 09:00 Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 10 personnes.

Profitez d’une visite guidée, et commentée par son architecte Paul Abadie (père), pour découvrir l’histoire de la construction de l’Hôtel de Ville. Hôtel de Ville Place d’Armes, 16700 Ruffec Ruffec Charente

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Catégories d'évènement: Charente, Ruffec