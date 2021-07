Metz Lycée Georges-de-La-Tour Metz, Moselle Découvrez l’histoire d’un lycée dans le contexte de la construction du quartier impérial Lycée Georges-de-La-Tour Metz Catégories d’évènement: Metz

Lycée Georges-de-La-Tour, le dimanche 19 septembre à 13:00 Gratuit. Entrée libre. Visites commentées toutes les demi-heures de 13h à 16h30.

Participez à une visite guidée pour découvrir l’histoire du lycée Georges-de-la-Tour dans le contexte de la construction du quartier impérial. Lycée Georges-de-La-Tour 1 place de Maud’Huy, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T16:30:00

