du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Archéologique de la Vieille Paroisse

### Outre ses collections permanentes, le Musée Archéologique présentera une exposition temporaire sur les Bagnes de Rochefort et de Nouvelle-Calédonie destinés aux Communards. Le Musée archéologique présentera au public ses collections permanentes (du Néolithique au XVIIIe siècle). Une exposition temporaire, consacrée au Bagne de Rochefort (1766-1852), sera également présentée. Elle sera complétée par quelques panneaux sur les bagnes néo-calédoniens, qui ont notamment accueilli les Communards condamnés à la réclusion en 1871, et passés par Rochefort avant leur déportation.

Gratuit. Entrée libre.

Musée Archéologique de la Vieille Paroisse 9 avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 Rochefort Rochefort Charente-Maritime

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

