Découvrez l’histoire des Abbayes du Compiégnois Saint-Jean-aux-Bois, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Jean-aux-Bois.

Découvrez l’histoire des Abbayes du Compiégnois 2021-07-06 – 2021-07-06

Saint-Jean-aux-Bois Oise Saint-Jean-aux-Bois

Les Rendez-vous du Compiègnois sont heureux de vous convier à la 1er rencontre 2021 pour une conférence sur le Thème des Abbayes du Compiègnois.

Découvrez les Abbayes du Compiègnois et plus particulièrement celle de Saint Jean aux Bois au travers un récit inédit et passionnant de Nicolas BILOT – Médiateur scientifique, Responsable d’études en histoire et archéologie médiévales.

Au programme :

– 18h45 : Accueil des participants

– 19h : Conférence sur les Abbayes du Compiègnois,

– 19H40 : Commentaires et Visite dans l’Abbatiale de Saint Jean au Bois,

– 20H20 : Pot de l’amitié dans la salle capitulaire.

https://www.eventbrite.com/e/billets-decouvrez-lhistoire-des-abbayes-du-compiegnois-avec-nicolas-bilot-158476622845

