Cimetière des Tilleuls, le vendredi 17 septembre à 15:30

### Venez découvrir le cimetière des Tilleuls… Découvrez à travers les tombes des Royannais – de naissance ou d’adoption – inhumés au cimetière des Tilleuls, les faits – heureux ou malheureux – qui ont marqué la vie de notre cité, de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle. _Visite réalisée par Michel LAPUJADE._

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public.

2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T17:30:00

