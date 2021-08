Bar-le-Duc Hôtel de Ville Bar-le-Duc, Meuse Découvrez l’histoire de l’Hôtel de Ville, ancienne demeure d’un maréchal d’Empire Hôtel de Ville Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

En ce bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, cette visite guidée de l’hôtel de ville mettra l’accent sur son premier propriétaire, le maréchal d’Empire et duc de Reggio, Nicolas Charles Oudinot. Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

