le dimanche 19 septembre à 14:00

### Une occasion unique dans l’année de venir découvrir l’histoire de la Réserve Ornithologique lors d’une visite guidée de 3h encadrée par un technicien de gestion de la Réserve ! Partez à la rencontre de ses visiteurs (ailés ou non) et venez comprendre le fonctionnement de la réserve et son rôle au cœur du Bassin d’Arcachon.

Gratuit. Sur inscription.

Réserve ornithologique du Teich Réserve ornithologique, 33470 Le Teich Le Teich Gironde

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

