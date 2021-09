Saint-Sever Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne Landes, Saint-Sever Découvrez l’histoire de la Gascogne dans un musée au bâtiment exceptionnel Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

### D’un bâtiment conventuel à un espace dédié à la culture et la vie associative, le couvent des Jacobins a accueilli en 2019 le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne. Suivez le guide et plongez-vous dans la Gascogne médiévale ! En déambulant dans les étages de l’ancien couvent des Jacobins, vous découvrirez l’histoire de la villa gallo-romaine du Gleyzia, l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse… Film en 3D, maquette lumineuse interactive et mapping sur sculpture vous permettront de partager un agréable moment en famille. Vous pourrez accèder au musée en visite libre de 10h à 18h.

Gratuit. Entrée libre.

