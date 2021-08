Castelmoron-d'Albret Commune de Castelmoron-d'Albret Castelmoron-d'Albret, Gironde Découvrez l’histoire de la famille Michel Commune de Castelmoron-d’Albret Castelmoron-d'Albret Catégories d’évènement: Castelmoron-d'Albret

Commune de Castelmoron-d'Albret, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Au cœur du plus petit village de France, Augustine déroule l’histoire de sa famille durant le XIXe siècle. Nous sommes en 1880, Augustine Michel partage avec vous ses souvenirs en tant que fille de vignerons, et cousine de la féministe Louise Michel. Au coeur du plus petit village de France (3ha), se déroule sur un siècle, l’histoire familiale d’Augustine.

Gratuit. Sur réservation, 50 places.

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

