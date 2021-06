Les Hautes-Rivières Local de l'Association Le Pays des Hautes-Rivières Ardennes, Les Hautes-Rivières Découvrez l’histoire de La Croix d’Enfer en photos et à pied ! Local de l’Association Le Pays des Hautes-Rivières Les Hautes-Rivières Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le site de La Croix d’Enfer, aussi appelé des « Deux Croix », par une exposition photographique doublée d’une promenade sur ses sentiers… **Tout public :** * Venez visiter l’exposition consacrée à l’histoire de La Croix d’Enfer ; un survol photographique de l’évolution paysagère de la vallée. **Amateurs de balade :** * Après la constitution de groupes, vous vous dirigerez vers le panorama de La Croix d’Enfer, avec un accompagnant, en voiture (possibilité de regroupement). Vous marcherez dans un sentier légérement escarpé et étroit. Sur le site, l’accompagnant vous fera découvrir le paysage et vous contera son évolution. Selon le souhait de chacun, un retour sera prévu à Sorendal pour voir, ou revoir, l’exposition.

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures de marche.

Local de l'Association Le Pays des Hautes-Rivières Place de l'Ecole, 08800 Les Hautes-Rivières Les Hautes-Rivières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

