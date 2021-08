Frontenac Commanderie de Sallebruneau Frontenac, Gironde Découvrez l’histoire de la commanderie et de ses travaux Commanderie de Sallebruneau Frontenac Catégories d’évènement: Frontenac

Commanderie de Sallebruneau, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Visite interdite à l’intérieur de l’édifice (chute de pierres).

Venez visiter l’extérieur de la commanderie et de son jardin. Vous pourrez bénéficier d’explications sur les travaux réalisés depuis 40 ans par des bénévoles. Commanderie de Sallebruneau 2-224 Sallebruneau N, 33760 Frontenac Frontenac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

