### Participez à la découverte de la cité médiévale : son histoire, ses anecdotes et ses plus belles maisons ! Issigeac, cité médiévale entourée de bastides, vous surprendra par la beauté de ses maisons et son architecture du XIIIe au XVIIe siècle. Cette visite guidée vous amènera à la découverte de son riche passé depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui.

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Cité médiévale d'Issigeac Place du Château, 24560 Issigeac Issigeac Dordogne

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00

