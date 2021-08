Beaulieu-sur-Dordogne La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Découvrez l’histoire de la cité bellocoise La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

### Balade commentée par Michel Sapin. « Au commencement était un village de pêcheurs nommé Vellinus, installé la depuis…. peut-être l’époque gauloise, car Vellinus est à rapprocher de Bellinus dieu gaulois… » . Pour la suite de l’histoire, nous vous invitons à nous rejoindre à Beaulieu-Sur-Dordogne.

Gratuit. Départ à 14 h devant la Chapelle des Pénitents.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

