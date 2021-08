Marsal Porte de France - Musée Départemental du Sel Marsal, Moselle Découvrez l’histoire de ce village lors d’une visite guidée Porte de France – Musée Départemental du Sel Marsal Catégories d’évènement: Marsal

### D’un des plus importants centre de production de sel depuis la préhistoire à une place militaire fortifiée par Vauban, venez découvrir l’histoire de ce magnifique village. Durant votre visite, vous découvrirez la roche histoire de l’or blanc ainsi que les édifices civils, militaires et religieux de Marsal.

Gratuit. Accès libre. Rdv devant la Porte de France.

D'un des plus importants centre de production de sel depuis la préhistoire à une place militaire fortifiée par Vauban, venez découvrir l'histoire de ce magnifique village.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:15:00

