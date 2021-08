Le Thillot Mines du Thillot Le Thillot, Vosges Découvrez l’habitat de fonction d’un chef mineur Mines du Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

### Découvrez comment les résultats d’une fouille de maison, sur les hauts de la mine Saint-Charles, conduisent à la découverte d’un habitat de fonction d’un chef mineur. La visite guidée sera assurée par Francis Pierre, directeur des fouilles, chercheur associé LAMOP à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès des Hautes-Mynes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

