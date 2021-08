Découvrez l’exposition “Un tramway dans nos campagnes” Salle culturelle Jean Senamaud, 17 septembre 2021, Châteauponsac.

Découvrez l’exposition “Un tramway dans nos campagnes”

Salle culturelle Jean Senamaud, le vendredi 17 septembre à 10:00

### Cet événement s’adresse aux scolaires ; animé par Madame Principaux, Présidente de l’association ” Bellac, tourisme et patrimoine ” ; histoire du tramway en Haute Vienne. Madame Principaux, Présidente de l’association “Bellac, tourisme et Patrimoine”, a construit, avec les membres de son association, au fil des recherches et témoignages, une exposition riche en images et en histoires sur le tramway en Haute Vienne; elle nous raconte l’histoire de ce tramway , en s’appuyant sur ces éléments.

Gratuit. Nombre de places défini en fonction des obligations et des contraintes sanitaires.

Salle culturelle Jean Senamaud Rue Henri Autef, 87290 Châteauponsac Châteauponsac Du Pont Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00