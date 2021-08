Saintes L'Hostellerie Charente-Maritime, Saintes Découvrez l’exposition “Saintes, trésors urbains” L’Hostellerie Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Hostellerie

### Saintes est une ville reconnue pour la qualité de son architecture et de son cadre de vie. Elle est ainsi dotée d’un Site Patrimonial remarquable. Ce dispositif permet d’accompagner l’évolution du cœur de ville, fragile, tout en portant un projet de redynamisation ! L’exposition « Saintes, trésors urbains » invite à mieux comprendre ce dispositif à travers l’histoire de Saintes !

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

