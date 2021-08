Découvrez l’exposition « Sables brûlants » La Grande Place – Musée du cristal, 18 septembre 2021, Saint-Louis-lès-Bitche.

Découvrez l’exposition « Sables brûlants »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Grande Place – Musée du cristal

### Dans le cadre de son programme de Résidences d’artistes, la Fondation d’entreprise Hermès invite depuis 2010 des plasticiens à accéder à des savoir-faire d’exception au sein de ses manufactures. La Cristallerie Saint-Louis a ainsi accueilli huit créateurs durant ces dernières années. Tout d’abord invités à une immersion de plusieurs semaines aux côtés des artisans pour comprendre l’univers extrêmement spécifique du cristal, chacun d’entre eux a pu ensuite imaginer un projet singulier, né de la rencontre entre sa propre pratique et les techniques exigeantes des maîtres verriers. L’exposition « Sables brûlants », présentée à La Grande Place, musée du cristal Saint-Louis, rassemble ainsi des œuvres réalisées dans ce contexte inédit pour les artistes. La situation géographique de la Cristallerie, entourée de collines et des premières forêts des Vosges, tout autant que l’ambiance unique qui règne dans les ateliers autour du feu contribuent à créer un monde à part où les créateurs s’autorisent de nouvelles pistes d’exploration artistique. Fruits de nombreuses expériences sur la matière elle-même, ses innombrables possibilités, son vocabulaire, mais aussi sur ses limites, les œuvres imaginées par les artistes nous parlent de leurs propres obsessions. Il s’agit des mystères du temps (Atsunobu Kohira), des différents états de la lumière (DH McNabb), de l’histoire de l’art (Emmanuel Régent), d’écologie et de science-fiction (Guillaume Dénervaud), de matière et d’espace (Lucia Bru), d’un corps en défense (Marie-Anne Franqueville), de la perception et matérialisation des sons (Oliver Beer) ou encore d’une histoire géologique de la matière (Olivier Sévère). Grains d’imaginaire devenant ces « sables brûlants », les œuvres présentées dans cette exposition ont demandé un temps de conception et d’élaboration important jusqu’à atteindre leur forme finale, à l’exacte rencontre entre ceux qui commandent à la matière et ceux qui la transfigurent.

Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de son programme de Résidences d’artistes, la Fondation d’entreprise Hermès invite depuis 2010 des plasticiens à accéder à des savoir-faire d’exception au sein de ses manufactures.

La Grande Place – Musée du cristal Rue du Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00