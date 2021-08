Découvrez l’exposition “Rhizomes” à la base sous-marine Base sous-marine, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Découvrez l’exposition “Rhizomes” à la base sous-marine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Base sous-marine

### L’exposition Rhizomes est présentée dans les espaces d’exposition de la Ville de Bordeaux à la Base sous-marine et s’inscrit dans le cadre de la Saison Africa2020. Par le regard de dix-sept artistes contemporains issus du continent africain et de la diaspora, Rhizomes ouvre une nouvelle fenêtre sur la créativité du continent africain, au travers d’installations, son, musique, radio, photographie, performances et arts numériques. Loin d’une perception eurocentrée, Rhizomes aborde de nombreuses thématiques : les relations post-coloniales, l’écologie, la place et l’influence des nouvelles technologies sur la production artistique. Exposition visible jusqu’au 3 octobre 2021 _L’exposition_ [_Rhizomes_](https://www.bordeaux.fr/e193876/rhizomes) _est présentée dans les espaces d’exposition de la Ville de Bordeaux à la Base sous-marine et s’inscrit dans le cadre de la Saison Africa2020, dédiée aux 54 états du continent africain, initiée par Emmanuel Macron, Président de la République et coordonnée par l’Institut Français._

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Base sous-marine Boulevard Alfred-Daney, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00