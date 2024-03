Découvrez l’exposition photographique « Instantanés de la Halte Femmes de l’Hôtel de Ville » de Olga Prud’homme Farges La Fabrique de la Solidarité Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au vendredi 03 mai 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la journée internationale des droits des Femmes, la Fabrique de la Solidarité accueille l’exposition « Instantanés de la Halte Femmes de l’Hôtel de Ville » réalisée fin 2022 par la documentariste et photographe Olga Prud’Homme Farges.

La Halte Femmes de l’Hôtel de Ville a été créée à l’initiative de la Ville de Paris en 2018, à la suite de la première Nuit de la solidarité. Géré par le Samusocial, ce lieu répond aux besoins spécifiques des femmes en situation de très grande précarité.

L’établissement, implanté au sein de l’Hôtel de Ville, comprend un

accueil de jour, une halte à la nuitée pour 10 femmes et une halte

hébergement temporaire pour 39 femmes.

La photographe Olga Prud’homme Farges a passé plusieurs jours

en immersion au sein de la Halte et a saisi des images de la vie

quotidienne des femmes accompagnées. En plus d’un accueil et du suivi social assurés par les équipes de professionnel·les, la Ville de Paris et des associations organisent des activités socio-culturelles. Ces ateliers permettent aux femmes de reprendre confiance en elles et de se reconstruire petit à petit. L’exposition, composée d’images instantanées, témoigne de la douceur et de la chaleur de ce lieu qui leur est dédié.

Vernissage de l’exposition le jeudi 7 mars à 18h30. Inscription obligatoire ici.

La Fabrique de la Solidarité 8, rue de la Banque 75002

