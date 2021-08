Découvrez l’exposition « Le Goût du Passé » Maison de l’Archéologie, 18 septembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Découvrez l’exposition « Le Goût du Passé »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Archéologie

### Les visites guidées de l’exposition « Le Goût du Passé, l’alimentation du Paléolithique à nos jours » permettent de réaliser un décryptage des habitudes alimentaires de nos ancêtres. S’alimenter, c’est participer à un échange, à une culture. Si aujourd’hui les habitudes alimentaires tendent à se ressembler dans les pays les plus riches, cette uniformisation n’existait pas auparavant : en ville ou à la campagne, riche ou pauvre, on ne se nourrissait pas de la même manière. À l’occasion du week-end mondial du Bien-être et des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du thermalisme romain et de l’alimentation de nos ancêtres. Plusieurs animations seront proposées pour aller plus loin dans la découverte, comprendre et retrouver les gestes et modes de vie de nos ancêtres.

Gratuit. Entrée libre. Organisation selon les normes sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire. Accessible sans pass sanitaire.

Maison de l’Archéologie 44 avenue Foch, 67110 Nierderbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00