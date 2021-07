Saint-Marc-la-Lande Collégiale et Commanderie des Antonins Deux-Sèvres, Saint-Marc-la-Lande Découvrez l’exposition « Dentelles Nomades » Collégiale et Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale et Commanderie des Antonins

### L’exposition « Dentelles Nomades » est présentée par trois tisseuses de liens au sein des salles de la Commanderie des Antonins. Le collectif « 3 tisseuses de liens » réunit deux plasticiennes : Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito, et une licière d’Aubusson : Florence de Vries. Unies par le même désir de nouer des liens et de faire rêver, avec en commun une passion particulière pour les dentelles, elles mettent en place des projets d’installations conçues à partir de matériaux de récupération. Elles interviennent principalement sur des lieux de promenade ou de passage dans l’idée de toucher un large public.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

