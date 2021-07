Saint-Mihiel Musée d'Art sacré Meuse, Saint-Mihiel Découvrez l’exposition « De Soie et d’Or » Musée d’Art sacré Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Découvrez l’exposition « De Soie et d’Or » Musée d’Art sacré, 18 septembre 2021, Saint-Mihiel. Découvrez l’exposition « De Soie et d’Or »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Art sacré Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’art religieux meusien mis à l’honneur à travers un ensemble de pièces d’orfèvrerie et de sculptures et notamment les textiles sacrés en Meuse aux XVIIe-XIXe siècles. Musée d’Art sacré 1 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Musée d'Art sacré Adresse 1 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel lieuville Musée d'Art sacré Saint-Mihiel