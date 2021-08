Meymac Musée d'archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles Corrèze, Meymac Découvrez l’exposition « Archéologuez-vous ! » Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles Meymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac

Découvrez l’exposition « Archéologuez-vous ! » Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles, 18 septembre 2021, Meymac. Découvrez l’exposition « Archéologuez-vous ! »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles Gratuit. Entrée libre.

Venez en apprendre plus sur les sites antiques de Haute-Corrèze en compagnie d’une médiatrice spécialisée en archéologie ! Musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles Abbaye Saint-André, 19250 Meymac Meymac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

