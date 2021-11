Découvrez l’expérimentation « Mon Compte Mobilité » en Ile-de-France Le 147,Capgemini, 3 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

**Mon Compte Mobilité** est un bien commun universel et neutre, qui a pour ambition d’accélérer les mutations des mobilités pour réduire massivement l’autosolisme et encourager l’utilisation des mobilités douces. Plus particulièrement, ce projet a pour objectif d’accompagner votre entreprise pour faciliter la mise en place et le pilotage de votre politique de mobilité en proposant une plateforme digitale qui permet de : * Promouvoir l’ensemble des dispositifs d’incitation auxquels les citoyens peuvent avoir accès, de la part de leur entreprise ou de leur territoire * Simplifier la gestion de ces dispositifs et de piloter leur utilisation et les budgets associés Vous trouverez [sur le site](https://moncomptemobilite.fr/) plus d’informations. Dans ce cadre, nous vous invitons le 3 Décembre à 14H, dans les locaux de Capgemini, 147 quai du président Roosevelt à Issy, à participer à un évènement pour comprendre vos enjeux en termes de mobilité, vous présenter le projet Mon Compte Mobilité et enfin d’échanger sur les opportunités que peut représenter un tel projet pour votre entreprise. **Déroulé** 14h-14h15 – Café de bienvenue 14h15-14h30 Présentation des intervenants et participants 14h30 – 15h00 Introduction de la Mairie d’Issy , de l’équipe projet Mon Compte Mobilité Des attentes des participants 15h00 – 15h30 – Présentation de Mon Compte Mobilité, de ses bénéfices pour les entreprises et leurs salariés, et réalisation d’une démonstration de la plateforme 15h30 – 16h00 – Présentation des conditions de l’expérimentation et de la démarche de travail avec les entreprises pilotes 16h00 – 16h15 – Conclusion et prochaines étapes

Réservé aux entreprises, sur inscription

Avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire, Capgemini, lance le projet innovant « Mon Compte Mobilité », en partenariat avec La Fabrique des Mobilités et l’ADEME.

