Découvrez l’Expérimentarium au Château ! Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Plongez au cœur de la recherche et de la

découverte avec l’Expérimentarium, un

programme unique de rencontres avec

de jeunes chercheuses et chercheurs de

l’Université de Bourgogne.

Chaque jeune chercheuse ou chercheur

partagera ses investigations

passionnantes, apportant avec lui des

objets de son laboratoire ou des traces

de ses découvertes. Vous aurez

l’opportunité de dialoguer en petits

groupes, posant vos questions et

explorant ensemble les merveilles de la

science. L’Expérimentarium, c’est la

recherche qui vient à vous !

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des Comtes de Thiard édifié au XVIIème siècle et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan.

© Écomusée de la bresse bourguignonne

© université de bourgogne