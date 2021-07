Longwy Musée des fers à repasser Longwy, Meurthe-et-Moselle Découvrez l’évolution du fer à repasser au fil des siècles Musée des fers à repasser Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

Découvrez l’évolution du fer à repasser au fil des siècles Musée des fers à repasser, 18 septembre 2021, Longwy. Découvrez l’évolution du fer à repasser au fil des siècles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des fers à repasser Gratuit. Entrée libre.

Connaissez-vous les différents types de fers ? Les matériaux utilisés pour leur fabrication ? Les métiers liés au repassage et les modes de chauffage ? De vraies curiosités vous seront dévoilées… Musée des fers à repasser Rue Basse des Remparts, 54400 Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Musée des fers à repasser Adresse Rue Basse des Remparts, 54400 Longwy Ville Longwy lieuville Musée des fers à repasser Longwy