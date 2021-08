Découvrez l’évolution de la médecine par une présentation des collections du musée ! Musée de la faculté de médecine, 18 septembre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

Découvrez l’évolution de la médecine par une présentation des collections du musée !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la faculté de médecine

### La visite guidée permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la médecine et de la santé ! **Au programme :** – la salle du conseil de la faculté de médecine de Nancy avec les tableaux et les bustes des professeurs allant du XVIe au XXe siècle, – la salle de présentation de près de 150 moulages en cire de maladies dermatologiques et vénériennes, – la salle d’exposition de matériels et instruments médicaux, dentaires et pharmaceutiques, – la maquette de l’ancien hôpital Saint-Julien, démoli en 1900, l’ancêtre du CHRU de Nancy.

Gratuit. Entrée libre. 40 personnes maximum par visite. Port du masque obligatoire.

Musée de la faculté de médecine 8 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Brabois Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00