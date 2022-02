Découvrez l’espace HARRY TRUMAN au château Montigny-sur-Aube, 14 mai 2022, Montigny-sur-Aube.

Découvrez l’espace HARRY TRUMAN au château Château de Montigny-sur-Aube 2 Rue de l’Eglise Montigny-sur-Aube

2022-05-14 12:00:00 – 2022-10-02 18:30:00 Château de Montigny-sur-Aube 2 Rue de l’Eglise

Montigny-sur-Aube Côte-d’Or

EUR Venez découvrir l’Espace HARRY TRUMAN inauguré dans le parc du château par son petit-fils Clifton TRUMAN DANIEL en commémoration du centenaire de la Grande Guerre et de la présence des Américains au nord de la Côte d’or aux horaires d’ouverture au public du mercredi au dimanche de 12h à 18h30.

En 1918, la Haute Bourgogne, le Châtillonnais plus précisément et le château de Montigny-sur-Aube tout particulièrement accueillaient tous les futurs bataillons de jeunes américains venus sans hésitation, mais aussi sans connaissance du maniement des armes, se former au tir du canon de 75, à quelques encablures du quartier général du Corps Expéditionnaire Américain situé à Chaumont (Haute-Marne) sous le commandement du Général John PERSHING. avant de partir au front. HARRY S. TRUMAN (Président des Etats-Unis de 1945 à 1953), alors agé de 34 ans, en était de ceux là. Arrivé officier à Montigny il en est reparti promu au grade de capitaine après avoir suivi avec succès une formation militaire intense de haut niveau. Ce passage de sa vie le marquera à jamais aux dires de ses biographes.

http://www.chateaudemontigny.com/

