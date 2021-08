Soubrebost Église Creuse, Soubrebost Découvrez les vitraux de Francis Chigot Église Soubrebost Catégories d’évènement: Creuse

Soubrebost

Découvrez les vitraux de Francis Chigot Église, 18 septembre 2021, Soubrebost. Découvrez les vitraux de Francis Chigot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Gratuit. Entrée libre.

Visite de l’église de Soubrebost et de ses trésors insoupçonnés : une vierge à l’enfant émaillée, une crypte mais aussi des vitraux réalisés par Francis Chigot. Église 23250 Soubrebost Soubrebost Creuse

