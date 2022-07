« Découvrez les vins Centre-Loire, Accord Mets & Vins » Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

2022-07-29 19:30:00 – 2022-07-29 Sancerre

Cher Sancerre 45 EUR 45 Déguster quelques-unes des 8 appellations de notre belle région autour d’un dîner.

Déguster quelques-unes des 8 appellations de notre belle région autour d'un dîner.

Sur réservation +33 2 48 54 20 53

Sur réservation ©MELLOTJOSEPH

dernière mise à jour : 2022-07-08

