Soulaucourt-sur-Mouzon Cité de la Mothe-en-Bassigny Haute-Marne, Soulaucourt-sur-Mouzon Découvrez les vestiges d’une ancienne place forte lorraine Cité de la Mothe-en-Bassigny Soulaucourt-sur-Mouzon Catégories d’évènement: Haute-Marne

Soulaucourt-sur-Mouzon

Découvrez les vestiges d’une ancienne place forte lorraine Cité de la Mothe-en-Bassigny, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Soulaucourt-sur-Mouzon. Découvrez les vestiges d’une ancienne place forte lorraine

Cité de la Mothe-en-Bassigny, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découvrez les ruines de l’ancienne Cité de La Mothe, seconde place forte de Lorraine aux XVIe et XVIIe siècles, qui fut rasée en 1645 sur ordre du roi de France. L’Association pour La Mothe vous accueillera sur site dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h. Elle proposera des visites libres ou guidées à **10h30 et à 14h30** (durée de 1h à 1h30 la visite). Les visites guidées permettent de découvrir les vestiges du château et de la collégiale, et d’effectuer le tour de l’enceinte, offrant, depuis ses 504 mètres d’altitude, un magnifique panorama. **De bonnes chaussures sont nécessaires.** Le numéro 13 de la revue _Les Cahiers de la Mothe_ vous sera présentée. La route qui donne accès au site part du centre du village de Soulaucourt-sur-Mouzon, situé sur la route départementale Neufchâteau-Lamarche. Parking sur le site. **Site Internet :** www. lamothe-bassigny.fr Vous pouvez également visiter librement le site de la Mothe dans la journée de samedi ou de dimanche comme le reste de l’année.

Gratuit. Entrée libre. Visites guidées de 10h30 à 14h30. Durée : 1h à 1h30. De bonnes chaussures sont nécessaires. Accès au site par le centre du village de Soulaucourt-sur-Mouzon : route départementale Neufchâteau-Lamarche. Parking sur le site.

Découvrez les vestiges de l’ancienne Cité de La Mothe, seconde place forte de Lorraine aux XVIe et XVIIe siècles, qui fut rasée en 1645 sur ordre du roi de France. Cité de la Mothe-en-Bassigny 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Soulaucourt-sur-Mouzon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Soulaucourt-sur-Mouzon Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité de la Mothe-en-Bassigny Adresse 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Ville Soulaucourt-sur-Mouzon lieuville Cité de la Mothe-en-Bassigny Soulaucourt-sur-Mouzon