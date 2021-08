Faverolles Musée Archéologique du mausolée de Faverolles Faverolles, Haute-Marne Découvrez les vestiges d’un mausolée gallo-romain Musée Archéologique du mausolée de Faverolles Faverolles Catégories d’évènement: Faverolles

Haute-Marne

Découvrez les vestiges d’un mausolée gallo-romain Musée Archéologique du mausolée de Faverolles, 19 septembre 2021, Faverolles. Découvrez les vestiges d’un mausolée gallo-romain

Musée Archéologique du mausolée de Faverolles, le dimanche 19 septembre à 14:30

### L’atelier archéologique de Faverolles rassemble les plus belles sculptures retrouvées sur le site du mausolée de Faverolles. Tout ce qui a été découvert sur le site du mausolée gallo-romain de Faverolles se trouve à l’atelier archéologique : éléments d’architecture, statues, colonnes, toiture. Ce mausolée haut de 25 m, se situait au bord de la voie romaine.

3,50€ adulte ; 3€ étudiants et demandeurs d’emploi ; gratuit -16 ans et accompagnateur du détenteur du Pass tourisme de Haute-Marne. Jaugée limitée à 10 personnes. Port du masque obligatoire.

L’atelier archéologique de Faverolles rassemble les plus belles sculptures retrouvées sur le site du mausolée de Faverolles Musée Archéologique du mausolée de Faverolles 3 rue du Lingon, 52260 Faverolles Faverolles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faverolles, Haute-Marne Autres Lieu Musée Archéologique du mausolée de Faverolles Adresse 3 rue du Lingon, 52260 Faverolles Ville Faverolles lieuville Musée Archéologique du mausolée de Faverolles Faverolles