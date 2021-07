Découvrez les vestiges du village des Leuques, ancêtre d’Essey-lès-Nancy Butte Sainte-Geneviève, 18 septembre 2021, Essey-lès-Nancy.

Découvrez les vestiges du village des Leuques, ancêtre d’Essey-lès-Nancy

le samedi 18 septembre à Butte Sainte-Geneviève

### Promenez-vous librement, en journée, sur la Butte Sainte-Geneviève pour découvrir sa faune, sa flore et son histoire archéologique ! Une balade nocturne est organisée, entre histoire et biodiversité. La balade en journée peut se faire en compagnie d’intervenants du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et de l’Institut National de Recherches Archéologiques (INRAP). La balade nocturne emmènera les promeneurs du Haut-Château à la Butte Sainte-Geneviève, à travers les regards d’un historien et d’un naturaliste, à la découverte de l’histoire de la Butte et d’une faune insoupçonnée.

Gratuit. Entrée libre. Départ de la balade nocturne : 20h. Rdv : parking du Haut-Château.

Promenez-vous librement, en journée, sur la Butte Sainte-Geneviève pour découvrir sa faune, sa flore et son histoire archéologique ! Une balade nocturne est organisée, entre histoire et biodiversité.

Butte Sainte-Geneviève 54270 Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00