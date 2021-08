Épinal Château d'Épinal Épinal, Vosges Découvrez les vestiges du château Château d’Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Découvrez les vestiges du château Château d’Épinal, 19 septembre 2021, Épinal. Découvrez les vestiges du château

le dimanche 19 septembre à Château d’Épinal

### Des ruines médiévales à la Tour chinoise, plus de dix siècles d’histoire se concentrent sur le site du château. Juchés sur une colline gréseuse qui domine le centre historique, le château d’Épinal et son jardin médiéval ainsi que son parc offrent un vaste espace de détente, un lieu de quiétude fort apprécié.

Gratuit. Chaussures de marche adaptées. Rdv au pied de la Tour chinoise, rue d’Ambrail pour un départ de visite à 10h30, 14h et 16h.

Des ruines médiévales à la Tour chinoise, plus de dix siècles d’histoire se concentrent sur le site du château. Château d’Épinal Parc du Château, 88000 Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Château d'Épinal Adresse Parc du Château, 88000 Épinal Ville Épinal lieuville Château d'Épinal Épinal