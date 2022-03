Découvrez les vergers-potagers, le parc et la chapelle Renaissance du château de Montigny-sur-Aube Château de Montigny-sur-Aube, 14 mai 2022, Montigny-sur-Aube.

du samedi 14 mai au dimanche 2 octobre à Château de Montigny-sur-Aube

Le château de Montigny-sur-Aube, son parc et ses vergers-potagers sont un lieu incontournable du Châtillonnais qui allient Patrimoine, Culture à l’Arboriculture et à la Gastronomie. Clos de murs sur 4 HA le château et sa chapelle, joyau de la Renaissance, entourés des douves remises en eau se dressent au milieu d’un parc « pittoresque » du début du XIXe siècle. L’audio-guide, confié au visiteur à son arrivée, lui permet de découvrir à son rythme toutes les richesses architecturales de ce lieu agrémentées d’anecdotes qui en font une visite vivante et dynamique. Adossés au parc et à son orangerie les Vergers-Potagers du XIXe, tout comme le parc, sont classés au titre des Jardins Remarquables de France. Une exceptionnelle collection de variétés fruitières (plus de 200) en espaliers autant que légumières et aromatiques offrent un spectacle exceptionnel où chaque arbre, grâce à l’audio-guide, vous conte ses particularités historiques et gustatives. A partir de cette production, le chef vous propose de déguster en terrasse ses coffrets fraîcheurs à commander sur [www.drivefermier21520.fr](http://www.drivefermier21520.fr) avant votre visite. Le domaine est ouvert du 14 mai au 2 octobre 2022 de 12h à 18h30 (entrée jusqu’à 17h30 et fermeture hebdomadaire les lundi et mardi). Animaux tenus en laisse acceptés. Tarif : 8€/ adulte, 5€ jusqu’à 18 ans et gratuit jusqu’à 6 ans. Réservée aux visiteurs du site, la ferme-auberge est ouverte à partir de 12h.

Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’église 21520 Montigny-sur-Aube Montigny-sur-Aube Côte-d’Or



