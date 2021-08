Saint-Savin La Fabrique du Point Du Jour Saint-Savin, Vienne Découvrez les trésors d’une fabrique ornementale de jardin La Fabrique du Point Du Jour Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

### La partie émergée de la Fabrique du Point Du Jour, pour la première fois ouverte au public, cache des trésors que nous vous invitons à venir découvrir lors d’une visite guidée ! Venez découvrir en famille ce lieu atypique sur trois niveaux fraîchement restauré. Construite vers 1910, cette fabrique de jardin est l’œuvre d’un savinois qui a laissé plusieurs traces architecturales dans la ville. Comme toutes les fabriques de jardin, la Fabrique du Point Du Jour transporte le promeneur dans un voyage vers l’imaginaire des enfants et réserve quelques surprises insolites. A ne pas manquer !!!

Gratuit. Entrée libre. 8 personnes maximum.

