du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale de Saint-Junien Gratuit. Entrée libre.

Découvrez la collégiale (XIIe et XVe siècles), classée au titre des Monuments historiques depuis 1840. Elle abrite un riche patrimoine, entre architecture, décors, sculpture et mobilier. Collégiale de Saint-Junien Place Deffuas, 87200 Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

