Découvrez les traditions et coutumes locales en visitant ce musée Musée des traditions locales, 18 septembre 2021, Voisey.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des traditions locales Gratuit mais un don à l’association serait le bienvenu. Port du masque obligatoire et pass sanitaire ou test de moins de 72 h. Si les conditions sanitaires le permettent, fabrication de pain et dégustation sur place.

Les bénévoles de l’association vous invitent à parcourir les différentes salles relatant les coutumes et vieux métiers d’autrefois. Musée des traditions locales Place de la Mairie, 52400 Voisey Voisey Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

