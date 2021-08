Découvrez les thermes antiques Maison de l’Archéologie, 18 septembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Découvrez les thermes antiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Archéologie

### Venez découvrir l’univers du thermalisme à l’époque gallo-romaine ! Accessibles à tous, les établissements romains dédiés au thermalisme offraient plus de services que la simple fonction de bain : ils proposaient également de nombreuses autres salles dédiées au partage, à la distraction ou à la culture. Les hommes et les femmes s’y rendaient séparément, dans le but de se rencontrer, de parler affaires et politique, de s’instruire, de se distraire et enfin, de se détendre ! À l’occasion du Week-end mondial du Bien-être et des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte du thermalisme romain et de l’alimentation de nos ancêtres. Plusieurs animations seront proposées pour aller plus loin dans la découverte, comprendre et retrouver les gestes et modes de vie de nos ancêtres.

Gratuit. Entrée libre. Organisation selon les normes sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire. Accessible sans pass sanitaire.

Plongez dans l’univers du thermalisme à l’époque gallo-romaine !

Maison de l’Archéologie 44 avenue Foch, 67110 Nierderbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00