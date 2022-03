Découvrez les sucettes à la tire d’érable sur neige ! La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Découvrez les sucettes à la tire d'érable sur neige ! La Plagne Tarentaise, 18 mars 2022, La Plagne Tarentaise.
Plagne Aime 2000 Front de neige

2022-03-18 15:30:00

La Plagne Tarentaise Savoie La recette de ces sucettes est simple : on verse du sirop bouillant sur de la neige compactée en formant de petites bandes dorées. Plagne Aime 2000 Front de neige La Plagne Tarentaise

Plagne Aime 2000 Front de neige
La Plagne Tarentaise

