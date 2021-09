Bordeaux Musée du Vin et du Négoce Bordeaux, Gironde Découvrez les secrets et l’histoire du vignoble bordelais Musée du Vin et du Négoce Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Venez découvrir le Musée du Vin et du Négoce lors des Journées européennes du patrimoine. Sous le thème “Patrimoine pour tous”, venez découvrir trois siècles d’histoire et de renommée des grands vins de Bordeaux, dans l’immeuble du courtier royal de Louis XV au cœur des Chartrons. Au programme : – Naissance d’une ville autour de son port, – Les premières grandes routes des vins, – Le privilège des vins de Bordeaux, – Les Chartrons : quartier emblématique du négoce, – L’organisation des vins de Bordeaux : producteur, courtier, négociant, – L’origine des grandes familles de négoce, – La révolution du soufre et l’élevage du vin en barrique, – L’invention de la bouteille, – Les nouveaux marchés et la mode du vin “Retour des Indes”, – L’évolution du bouchon et de l’étiquette, – 1924 : Mr de Rothschild fait sa révolution à Bordeaux, – Le négoce bordelais aujourd’hui. Venez nombreux explorer ces caves qui vous dévoileront les secrets du vignoble bordelais et son histoire !

Gratuit. Entrée libre.

Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

