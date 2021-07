Échourgnac La Ferme du Parcot Dordogne, échourgnac Découvrez les savoir-faire et l’artisanat local La Ferme du Parcot Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

### Dans un cadre naturel et architectural unique, venez rencontrer et partager avec des professionnels ou des amateurs, toutes et tous passionné.e.s par l’artisanat et l’art. Vous retrouverez des démonstrations de vanniers, de fileuses, de charbonniers, de tisserandes, de ferronniers, de vitraillistes, de tourneurs sur bois, de marqueteurs. Ensemble, faisons vivre notre patrimoine immatériel. Valorisons les savoir-faire à la Ferme du Parcot !

Gratuit. Entrée libre.

Dans un cadre naturel et architectural unique, venez rencontrer et partager avec des professionnels ou des amateurs, toutes et tous passionné.e.s par l'artisanat et l'art. La Ferme du Parcot Le Parcot, 24410 Échourgnac Échourgnac Dordogne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

