### La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame vous invite à découvrir l’inscription des savoir-faire des ateliers de cathédrales au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le Lieu d’Europe accueille l’exposition qui ouvrira ses portes lors des Journées européennes du patrimoine. Elle présente les 18 ateliers d’Europe, dont celui de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Les artisans proposeront quelques démonstrations, notamment en taille de pierre et en conservation.

Gratuit. Entrée libre. Recommandations, qui peuvent être amenées à évoluer, selon les contraintes sanitaires : port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

