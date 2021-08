Blâmont Château de Blâmont Blâmont, Meurthe-et-Moselle Découvrez les ruines d’un château des XIe et XIIe siècles Château de Blâmont Blâmont Catégories d’évènement: Blâmont

### Accompagné d’un guide, découvrez les vestiges du château de Blâmont, bâti vers 1050 et progressivement agrandi jusqu’au XVIIe siècle. Venez découvrir l’histoire des tours du château tout en profitant d’une balade au grand air. Pour les plus curieux, vous pourrez compléter votre visite en découvrant le mobilier archéologique, le lapidaire et les nombreux fac-similés du château dans l’espace d’exposition situé 29 rue du château.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire susceptible d’être exigé. Prévoir de bonnes chaussures.

Château de Blâmont Rue de la gare, 54450 Blâmont Blâmont Meurthe-et-Moselle

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

