Découvrez les ruches de Chamerolles ! Jardins du Château de Chamerolles, 5 juin 2021-5 juin 2021, Chilleurs-aux-Bois. Découvrez les ruches de Chamerolles !

le samedi 5 juin à Jardins du Château de Chamerolles Tarif : € – Prévoir des chaussures fermées

Atelier découverte des ruches avec un apiculteur Jardins du Château de Chamerolles Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T15:30:00;2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T17:30:00

