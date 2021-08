La Souterraine Micro-Folie - Chapelle du Sauveur Creuse, La Souterraine Découvrez les résultats 2021 de la fouille programmée du “Quartier Est” de l’agglomération romaine de Bridiers Micro-Folie – Chapelle du Sauveur La Souterraine Catégories d’évènement: Creuse

La Souterraine

Découvrez les résultats 2021 de la fouille programmée du “Quartier Est” de l’agglomération romaine de Bridiers Micro-Folie – Chapelle du Sauveur, 18 septembre 2021, La Souterraine. Découvrez les résultats 2021 de la fouille programmée du “Quartier Est” de l’agglomération romaine de Bridiers

Micro-Folie – Chapelle du Sauveur, le samedi 18 septembre à 15:00

Dans le cadre du programme collectif de recherche du Ministère de la Culture HaGAL – Habitat Groupé Antique de la cité des Lémovices, une 2e campagne de fouilles archéologiques programmées a lieu du 05 juillet au 13 août 2021 sur le site antique de Bridiers, sous la direction de Florian Baret, maître de conférences à l’Université de Tours. Connu depuis le XIXe siècle, le site a fait l’objet de nombreuses découvertes anciennes présentées lors du colloque sur le Millénaire de La Souterraine. Depuis 2017, de nouvelles recherches sont en cours. Elles apportent des informations inédites sur l’occupation antique avec la découverte en 2019, par prospection géoradar, d’un quartier inconnu de l’agglomération romaine. La fouille menée cet été s’inscrit dans le prolongement de la campagne exploratoire menée en 2020 et vise à caractériser l’organisation du quartier : habitat, activités artisanales, gestion de l’eau, etc. Cette conférence vise à faire un état des lieux de ces découvertes.

Gratuit.

Conférence par F. Baret (chercheur à l’UMR 7324 CITERESLAT, Tours) sur « Résultats 2021 de la fouille programmée du “Quartier Est” de l’agglomération romaine de Bridiers (La Souterraine)». Micro-Folie – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine Le Moulin Barot Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Souterraine Autres Lieu Micro-Folie - Chapelle du Sauveur Adresse Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine Ville La Souterraine lieuville Micro-Folie - Chapelle du Sauveur La Souterraine